Jujutsu Kaisen 2 mostra il potenziale di Kento Nanami: la reazione dei fan

Negli ultimi episodi, Jujutsu Kaisen sta mostrando quanto può fare Kento Nanami in guerra. Durante la saga dell'Incidente di Shibuya, il mondo degli stregoni ha subito una grande perdita con Satoru Gojo che è stato intrappolato nel Regno della Prigione, per questo motivo adesso è il turno di Nanami di proteggere il mondo.

E' ufficialmente uscito il dodicesimo episodio di Jujutsu Kaisen che ha visto finalmente Nobara entrare in scena e sfoggiare tutta la sua potenza. Tuttavia, questa nuova puntata ha mostrato la potenza di anche un altro stregone, Kento Nanami. E' la prima volta che vediamo lo stregone protagonista di una battaglia così importante.

Nanami ha avuto la sua opportunità per brillare, dopo che, come abbiamo riportato prima, Gojo è stato rinchiuso nel Regno della Prigione. I lettori del manga originale di Gege Akutami sanno il ruolo importante che ricopre questo personaggio nella Saga di Shibuya, per questo motivo non vedevano l'ora di vederlo in azione anche nella serie anime.

I fan sono letteralmente impazziti nel vedere com'è stato ricreato Kento in quest'ultima puntata. Lo Studio MAPPA, la casa che si occupa dell'animazione di Jujutsu Kaisen e del character design dei suoi personaggi, ha donato allo stregone un look davvero accattivante, che agli spettatori non è affatto dispiaciuto.

Cosa vorreste vedere nel prossimo episodio di Jujutsu Kaisen? Qui vi spieghiamo il motivo per cui la guerra di Shibuya è così importante per la serie.