Jujutsu Kaisen 2: tutti i motivi per cui l'anime ha esaltato Mahito rispetto al manga

Tra le numerose riflessioni poste in essere da Jujutsu Kaisen 2, si tende a focalizzare l'attenzione su quelle di derivazione perlopiù estetica. Episodio dopo episodio l'anime ha cercato di estendere gli orizzonti espressivi del medium animato, ma se c'è un elemento su cui ha costruito le sue logiche, quello è la gestione di un villain come Mahito.

Per quanto l'adattamento animato realizzato da MAPPA si sia posto in piena continuità con i linguaggi e i registri grammaticali del manga di Gege Akutami, buona parte della ricetta del suo successo la ritroviamo tanto nella capacità di reiterare le istanze (narrative, espressive) dell'opera originale, quanto nell'ostinazione con cui le ha innervate di nuovi codici e forme, visibili sia nei registri con cui ha raccontato i suoi eventi – in particolare, quelli eminentemente drammatici - sia nell'estremizzazione, in chiave virtuosistica, dei caratteri dei personaggi. Da questa prospettiva nessuna figura ha conosciuto una rivalutazione (espressiva, non morale o etica) come quella di Mahito, in assoluto il villain di riferimento dell'arco dell'incidente di Shibuya, malgrado non sia stato la mente dietro il diabolico piano di distruzione urbana/umana, concepito, appunto, da Kenjaku.

Per analizzare il trattamento memorabile del personaggio, si potrebbe partire proprio dall'immagine finale che ne restituisce l'anime. In tal senso, gli elementi che ci hanno spinto a ritenere come la morte di Mahito abbia trovato in Jujutsu Kaisen 2 la sua dimensione ideale, sono da ritrovare non solo nella fattura estetica con cui gli animatori della 2x22 ci presentano la scomparsa dell'antagonista (elemento, naturalmente, da non sottovalutare) ma soprattutto per l'alto grado di centralità (ed incisività) di cui la sua scomparsa qui si innerva rispetto alle modalità (un po' asettiche) con cui Gege Akutami si sbarazza del personaggio nella controparte cartacea.

Se nel manga l'autore liquida l'evento in un'unica tavola, quasi a voler suggerire l'effimerità di una morte destinata a lasciarsi dietro un vuoto (anche semantico) enorme, nell'adattamento animato di MAPPA alla scomparsa di Mahito è restituita molta più risonanza. La scena, composta da una ventina di inquadrature, strega sia per la varietà stilistica esibita (un tratto, questo, che ha cadenzato tutto il corso della seconda stagione) sia per come gli stilemi da super-deformed restituiscono perfettamente il senso di disturbo che la corporeità del personaggio veicola allo spettatore, e su cui Akutami ha fondato i canoni depravati dello stesso Mahito. E se la morte del villain non l'abbiamo inserita nelle quattro sequenze più folgoranti di Jujutsu Kaisen 2, il motivo è da ricondurre semplicemente alla strenua competizione che ha dovuto affrontare lungo tutto il corso di questo ciclo di episodi.

C'è poi un tratto singolare con cui gli animatori hanno personalizzato il personaggio rispetto al resto delle maledizioni, a testimonianza di quanto il villain dovesse essere inteso – e quindi giudicato dallo spettatore – secondo coordinate diverse, che ne esaltassero lo spessore drammatico: rispetto ai suoi omologhi, infatti, il sangue di Mahito è rosso e non violaceo, quasi a porlo sullo stesso livello (ontologico, simbolico, e quindi narrativo) degli eroi/umani, proprio perché le azioni diaboliche in cui si è profuso l'antagonista hanno esercitato delle ricadute senza precedenti nella narrazione, così come sul sistema relazionale dei personaggi. Un fattore di cui l'uccisione di Nobara, che rientra a tutti gli effetti tra le morti più brutali di Jujutsu Kaisen 2, è il manifesto assoluto.