Jujutsu Kaisen 2 nasconde un riferimento a Principessa Mononoke?

Gli ultimi episodi di Jujutsu Kaisen sono stati estremamente strazianti per il pubblico. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya sta salutando alcuni dei suoi personaggi più importanti. Satoru Gojo è stato rinchiuso nel Regno della Prigione e proprio in una scena successiva i fan hanno notato un riferimento ad un film dello Studio Ghibli.

Com'è stato appena mostrato nei recenti episodi di Jujutsu Kaisen, Suguru Geto non è vivo. Anche se lo vediamo nella saga di Shibuya in carne ed ossa, in realtà il Re delle Maledizioni ha preso il sopravvento del suo corpo.

Secondo alcuni fan, una delle scene che raffigura proprio Geto mentre combatte con se stesso somiglia particolarmente ad uno dei momenti più iconici del film Principessa Mononoke dello Studio Ghibli. Come l'anima Geto cerca di fare resistenza alla volontà del suo corpo, così accade ad Ashitaka nel noto lungometraggio.

Le due scene possono essere messe a confronto nel tweet di un utente, che è possibile visionare in calce all'articolo. Potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma entrambi i momenti sono eccezionali nelle loro rispettive opere e incredibilmente simili.

Domani sarà disponibile un nuovo episodio di Jujutsu Kaisen. La serie continuerà a regalarci dei momenti sempre più strazianti, perciò preparatevi. Nell'attesa, vi lasciamo alla polemica che riguarda lo Studio MAPPA che sta nascendo negli ultimi giorni.