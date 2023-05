Jujutsu Kaisen 2: nuove immagini dedicate a Satoru Gojo e Toji Fushiguro

A distanza di due mesi dal debutto ufficiale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, lo studio d’animazione MAPPA ha catturato l’interesse degli appassionati dell’opera di Gege Akutami pubblicando due nuovi poster dedicati a Satoru Gojo e a uno dei personaggi più temuti e potenti della serie: Toji Fushiguro.

Le due immagini promozionali, condivise da @king_jin_woo tramite il post riportato in fondo alla pagina, mostrano le principali differenze tra i due personaggi rappresentati. Se sulla sinistra, infatti, Fushiguro appare minaccioso, con un ghigno che ostenta sicurezza in sé stessi e col volto in penombra, sulla destra vediamo un Gojo visivamente più giovane, con un’espressione gioviale, nascosta dietro i suoi occhiali.

Come è stato già anticipato dallo studio, e come sanno già gli appassionati che seguono il manga di Gege Akutami, la seconda stagione, il cui debutto è stato fissato al 6 luglio 2023, approfondirà il passato di Satoru Gojo, il quale si troverà, affiancato dai suoi preziosi compagni della Jujutsu High, a dover affrontare le brutalità commesse da Fushiguro, conosciuto anche come l’assassino degli stregoni. In attesa di scoprire di cosa siano realmente capaci i due personaggi sul campo di battaglia, aspettiamo le vostre opinioni sulle nuove illustrazioni nei commenti.

Per concludere, vi lasciamo ad un poster di Kento Nanami, e ai momenti che la stagione 2 non deve assolutamente sbagliare.