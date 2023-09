Jujutsu Kaisen 2: pubblicate nuove immagini dell'incidente di Shibuya

Jujutsu Kaisen 2 sta per b>entrare nel vivo con l’inizio dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. L'anime è stato a dir poco un successo sin dal suo lancio, eppure deve ancora raggiungere il culmine dell’azione.

Molti fan sapevano che Jujutsu Kaisen sarebbe decollato una volta adattato l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya, e quel momento è finalmente arrivato. Scoprite la sinossi e le date d’uscita di Jujutsu Kaisen 2: Shibuya Arc in questo articolo.

Come puoi vedere qui sotto, sono appena state pubblicate una serie di foto di Jujutsu Kaisen. Yuji, Megumi e Nobara sono finalmente tornati! Il trio finora è mancato nella seconda stagione, ma ora Jujutsu Kaisen è pronto ad accogliere nuovamente gli studenti per un arco narrativo intenso andato in onda il 31 Agosto.

I fan osserveranno la squadra di Yuji mentre viene chiesto loro di scovare una talpa all’interno della scuola. Questa missione innescherà l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya arrivando a generare un conflitto totale. E nulla potrà impedirlo.

Se non avete mai visto questa serie non possiamo che raccomandarvi una maratona. Potete trovare tutti gli episodi in streaming su Hulu e Crunchyroll e pregustarvi l’azione che sta per arrivare con il trailer di Jujutsu Kaisen 2: Shibuya Arc.

L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya è uno dei più apprezzati del manga e ora finalmente sta per arrivare sugli schermi. I fan dell'anime possono aspettarsi un'esperienza elettrizzante e ricca di emozioni.