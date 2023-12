Jujutsu Kaisen 2 omaggia il manga nel commento sincero del regista

Se siete stati attenti durante la visione dell'episodio 20 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, allora avrete notato che si nasconde un easter egg molto particolare. Ma di cosa si tratta? Attenzione agli spoiler su JJK 2x20!

L'episodio 20 ha adattato in modo estremamente fedele alcuni dei panel del manga di Jujutsu Kaisen, scritto e disegnato da Gege Akutami, per omaggiare al meglio questo talentuoso autore. Il regista di questa puntata, Tokuno Yuji, voleva creare qualcosa di divertente e originale e per farlo ha chiesto l'aiuto degli animatori di Studio MAPPA. In un messaggio lasciato su X, il vecchio Twitter, ha spiegato come ha avuto quest'idea così brillante:

"Ho ricreato molti panel per celebrare il manga nel miglior modo possibile. Ho realizzato il 'Jujutsu Kaisen' che volevo davvero vedere sullo schermo. Mi piacciono le gag, l'azione e le bellissime location, e sono bravo a ricrearle, quindi ho pensato che questo episodio raccogliesse bene tutti questi particolari ed è stato molto divertente [lavorarci sopra]."

In un altro messaggio, che vi lasciamo in calce alla news, il regista Tokuno scrive: "Ho detto che volevo fare qualcosa di strano per questo episodio e tutto il personale coinvolto ha apprezzato l'idea ed è salito a bordo. Sono grato a tutti loro!"

Questa puntata è stata eccezionale sotto ogni punto di vista. Una delle scene più complesse dell'episodio 20 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stato animato da un adolescente di soli 19 anni e la community ha apprezzato enormemente il suo lavoro.