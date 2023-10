Jujutsu Kaisen 2, un'ondata d'odio si abbatte sull'episodio 14: il regista si scusa

Al momento Studio MAPPA è uno degli studi d'animazione più importanti dell'industria animata giapponese e ci si aspetterebbe che ogni puntata prodotta sia sempre un capolavoro senza eguali. Può capitare a volte di toppare, come successo al regista di Jujutsu Kaisen 2x14. La community non l'ha comunque presa benissimo.

L'episodio 13 di Jujutsu Kaisen 2 mostrava uno dei combattimenti migliori del 2023 e gli spettatori si aspettavano che MAPPA continuasse a mantenere una qualità così tanto elevata. In una produzione stagionale con così tante puntate, tuttavia, la qualità delle animazioni può oscillare, anche per via del budget a disposizione. E così, dopo quel picco, l'episodio 14 di Jujutsu Kaisen 2 non ha stupito, tanto da attirare l'odio di una parte del fandom.

L'ondata d'odio che si è abbattuta sulla produzione è stata così tanto grave, addirittura si parla di presunte minacce di morte, da costringere il regista Hokuto Sadamoto a scusarsi ufficialmente. Director e responsabile degli storyboard di Jujutsu Kaisen 2x14, su X (ex Twitter) Sadamoto si è detto dispiaciuto per le persone a cui il suo lavoro non è piaciuto.

Ancora più tristi e deludenti altre dichiarazioni di Sadamoto, che si è lasciato travolgere dall'odio e dalla cattiveria nonostante il tentativo di incoraggiamento di altri fan. "Non tutti sono spazzatura come me. So che la simpatia e l'incoraggiamento provengono dal profondo del cuore, ma questo genere di cose può avere l'effetto opposto subito dopo aver pubblicato qualcosa di cui non si è soddisfatti. Quindi per ora vorrei che mi lasciaste in pace. Mi rifarò nei miei prossimi lavori. Fino ad allora, vivrò come l'animatore che ha rovinato un capolavoro".

Sadamoto è un animatore giovane, alle sue prime esperienze. Basta comunque fare visita al suo account social per capire che il risultato ottenuto in Jujutsu Kaisen 2x14 è frutto delle cattive condizioni di lavoro in Studio MAPPA. E voi cosa ne pensate della puntata, come avreste reagito al posto del regista?