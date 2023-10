Jujutsu Kaisen 2: le parole di Gege Akutami sullo scontro Yuji vs Choso

Il combattimento fra Yuji Itadori e Choso ha fatto letteralmente impazzire il web. La qualità di questo scontro è stata così alta che per alcuni siamo di fronte non solo alla miglior battaglia di Jujutsu Kaisen, ma anche alla migliore dell'anno fra tutti gli anime usciti nel 2023.

Ciò che lodano i fan di Jujutsu Kaisen è l'eccellente animazione dello Studio MAPPA, mista ai dettagli tratti dall'opera originale di Gege Akutami. Proprio quest'ultimo non ha potuto non rivelare la sua personale opinione sullo scontro Yuji vs Choso.

La pagina ufficiale di Jujutsu Kaisen su X/Twitter ha ripubblicato il messaggio lasciato da Gege Akutami ai fan. "Grazie per l'episodio tredici della seconda stagione!!", inizia il noto mangaka. "Questo è stato un episodio così pieno, ricco di animazioni e luci incredibilmente belle!! Ci sono così tanti ragazzi giovani e talentuosi!! Anche [Tetsuya] Takeuchi, di cui ho parlato dopo l'episodio 6, faceva parte dello staff!! Sono sono davvero felice che Choso sia stato molto più persistente in questo combattimento che nel manga!!"

Purtroppo, il successivo episodio non ha entusiasmato il pubblico alla stessa maniera. Due giorni fa è uscito l'episodio 14 e l'animazione è peggiorata a tal punto che i fan di Jujutsu Kaisen hanno avviato una shitstorm nei confronti del regista. Un'ondata di odio ha costretto il regista a doversi scusare per ciò che è accaduto, sentendosi talmente rammaricato da auto-definirsi "l'animatore che ha rovinato un capolavoro". Vi lasciamo con questa collaborazione fra Jujutsu Kaisen e il DJ Marshmello.