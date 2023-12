Jujutsu Kaisen 2: perché l'arco dell'Incidente di Shibuya è il più traumatico della serie

L’atteso adattamento dell’incidente di Shibuya nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha riacceso l’interesse nei confronti della serie. L’autore Gege Akutami ha inserito alcune delle sequenze più drammatiche della serie, in grado di devastare il protagonista. Di seguito spoiler su scene mostrate da poco nella seconda stagione dell'anime.

Potremmo circoscrivere i traumi vissuti da Yuji Itadori in tre eventi piuttosto rilevanti. Il primo è quando comprende di essere solo un mero strumento di Sukuna, e pur cercando di riprendere il controllo del proprio corpo finisce per essere vittima dei piani del Re Demone, che usandolo scatena un vero massacro, per il quale Yuji sarà perseguito dalla legge e dalle regole vigenti tra gli Stregoni.

Di fronte a questo incubo, e devastato dai sensi di colpa, Yuji si ritrova poi a dover dire addio ad uno dei suoi mentori: Kento Nanami. Dopo Gojo, confinato nel Regno della Prigione da Suguru Geto/Kenjaku, il protagonista si ritrova senza figure di riferimento, assistendo in prima persona alla morte di Kento, che negli ultimi istanti rivolge solo parole d’affetto proprio a Yuji, rendendo la separazione ancora più dura e sofferente.

L’ultimo dramma che stravolge l’esistenza di Yuji riguarda la presunta morte di Nobara, che cade al suolo dopo un confronto diretto con Mahito, osservato dal protagonista incapace di reagire e tentare di salvarla. Akutami ha quindi orchestrato una serie di tragedie per mostrare quanto Yuji debba ancora migliorare e crescere per sperare di poter cambiare le cose e salvare i propri cari, ma allo stesso tempo far capire al pubblico quanto il male sai effettivamente pericoloso e onnipresente nell’universo di Jujutsu Kaisen.

Il motivo principale per cui l’arco dell’incidente di Shibuya rappresenta il periodo più drammatico di Jujutsu Kaisen sta, quindi, nell’influenza che diversi drammi hanno avuto sulla storia e la crescita di Yuji. In conclusione, ecco gli spoiler sul capitolo 244 di Jujutsu Kaisen, e la spiegazione sulla vera natura delle Maledizioni.