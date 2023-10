Jujutsu Kaisen 2: perché l'Incidente di Shibuya è così importante per la serie?

Dopo le prime 5 puntate che hanno mostrato il passato di Satoru Gojo con l'Hidden Inventory Arc, Jujutsu Kaisen 2 è proseguito con l'Incidente di Shibuya, saga che che viene considerata come la più importante del manga di Gege Akutami e che costituisce un punto di svolta ai fini della narrazione.

A inizio settembre 2023, dopo una piccola pausa, in Jujutsu Kaisen 2 è cominciato l'arco dell'Incidente di Shibuya. Questa saga, secondo l'opinione di molti, eleva l'opera del sensei Akutami a uno degli shonen migliori di questa generazione. Ma quali sono i motivi per cui questo arco narrativo è così tanto apprezzato e importante?

Jujutsu Kaisen 2 ha trasmesso 12 puntate, per cui gli spettatori hanno già potuto intuire il motivo per cui l'Incidente di Shibuya gode di una così alta considerazione. La saga che MAPPA sta attualmente adattando scuote lo status quo della storia, mandando in frantumi le convinzioni degli appassionati e gettando nel caos il mondo degli Stregoni.

Il piano di Suguru Geto, o meglio di colui il quale si nasconde nel suo corpo, prevedeva di catturare e sigillare Satoru Gojo. La buona riuscita di questo elaborato piano permette alle Maledizioni di prendere il sopravvento e agli Stregoni Neri di poter finalmente tornare a colpire in libertà. Senza più il "più forte" a tenere a bada il mondo, immerge la società giapponese nello scenario peggiore.

Ma l'Incidente di Shibuya non è importante solo per i villain della serie, che comunque subiscono gravi perdite, ma anche per la fazione dei "buoni". Con Satoru Gojo in circolazione, semplicemente Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e gli altri non potevano ritagliarsi abbastanza spazio. A ogni comparsa di un nemico, infatti, gli spettatori/lettori avevano la convinzione di poter vedere un Gojo in grado di annullare qualsiasi minaccia.

Sebbene si tratti di un arco narrativo molto lungo, l'Incidente di Shibuya riesce costantemente a tenere alta l'atmosfera. Durante questa saga ci sono spiegazioni importanti, come quella su Suguru Geto, combattimenti clamorosi, ritorni inaspettati e morti struggenti. A Shibuya fan sono sempre in allerta poiché in ogni momento accade qualcosa di importante.

Infine, Shibuya è un arco narrativo importante perché porta a conseguenze a lungo termine che stravolgono la serie e i suoi protagonisti e perché apre le porte a un'altra saga entusiasmante e importante, quella del Culling Game.