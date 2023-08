Jujutsu Kaisen 2: perché Suguru Geto diventa un villain? Il suo destino era già scritto

Le prime cinque puntate di Jujutsu Kaisen Stagione 2 hanno portato gli spettatori a vivere l'adattamento dell'Hidden Inventory Arc, una saga incentrata sul passato di Satoru Gojo in cui viene spiegata l'origine della sua incredibile forza, la sua amicizia con Suguru Geto e il motivo per cui costui diviene un villain.

Con la fine di questa breve saga, Jujutsu Kaisen 2 va in pausa. La serie animata prodotta da Studio MAPPA mancherà per alcune settimane, anche se verranno trasmessi degli episodi speciali relativi agli eventi Jujutsu Kaisen 0. Al momento del ritorno, Jujutsu Kaisen 2 adatterà l'Incidente di Shibuya.

A ogni modo, con Satoru Gojo che risolve la battaglia con Toji Fushiguro in Jujutsu Kaisen 2x04, l'ultima puntata dell'Hidden Inventory Arc si dimostra ugualmente importante. Viene infatti spiegato il cambiamento radicale di Suguru Geto.

In questo arco narrativo Geto viene presentato come uno studente modello, sempre sorridente, che condivide con Gojo il titolo di "più forte". Tuttavia, il fallimento della missione, la morte di Riko Amanai, la sconfitta per mano di Toji e l'ascesa dell'amico Satoru Gojo causano in lui una importante rivalutazione della società. Un'altra causa del suo declino è il continuo cibarsi di maledizioni, le quali hanno avuto un effetto terribile sulla sua psiche.

Un anno dopo la battaglia con Toji, lontano dall'amico Gojo, Geto comincia a perdere tutti i suoi ideali. Proteggere i non-stregoni dalle Maledizioni non è più il suo obiettivo principale. Piuttosto, Geto si impone un obiettivo più a lungo termine, quello di eradicare completamente le maledizioni. Per far ciò, tuttavia, intende uccidere tutti i non-stregoni, da cui vengono per l'appunto generate le maledizioni.