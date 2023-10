Jujutsu Kaisen 2: tutti i personaggi morti nell'arco del Passato di Gojo

Jujutsu Kaisen ha dimostrato che può essere davvero malvagio con i suoi personaggi. In uno scorso articolo avevamo analizzato tutti i personaggi morti nella prima stagione di Jujutsu Kaisen e nel film prequel Jujutsu Kaisen 0. Adesso mostriamo quali sono i personaggi morti nel corso dell'arco narrativo del Passato di Gojo.

Riko Amanai, visto il suo ruolo di Ventre del Fluido Astrale, era destinata a morire e lei era orgogliosa del fatto che un giorno si sarebbe fusa con Tengen. Purtroppo, il suo destino non si è potuto realizzare dal momento che Toji Fushiguro ha ucciso sia Riko che il suo custode, Misato Kuroi, umiliando Gojo e Geto.

Toji Fushiguro si era specializzato nell'uccidere gli stregoni e aveva escogitato il piano perfetto per affrontare Gojo in Jujutsu Kaisen. Tuttavia, ha sottovalutato Gojo e quando questo potente stregone affrontò Toji, uccise il feroce assassino utilizzando il suo inarrestabile Hollow Purple. Tuttavia, Toji Fushiguro è tornato in vita durante il recente Arco dell'Incidente di Shibuya e, ora che Gojo è fuori dai giochi, potrebbe essere un pericolo.

Haibara Yu era uno studente del primo anno alla Jujutsu High quando Gojo e Geto erano entrambi al secondo anno. Tuttavia, è morto mentre era in missione con il suo compagno di classe, Nanami Kento, che ad oggi gli spettatori conoscono molto bene. I suoi superiori avevano sottovalutato la forza della maledizione che i due erano stati incaricati di esorcizzare e Haibara fu la sfortunata vittima della loro disattenzione. La sua morte è stata uno dei fattori che ha spinto Geto Suguru ad abbandonare completamente la società del jujutsu per perseguire i propri obiettivi di distruzione dell'umanità e sradicamento delle maledizioni.