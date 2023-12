Jujutsu Kaisen 2: una petizione chiede a MAPPA di rinviare l'anime

L'industria degli anime sta attraversando un terremoto sistemico: numerosi animatori hanno iniziato a manifestare il loro disagio verso condizioni lavorative ritenute eccessive, al punto che i fan, ritenendo MAPPA l'oggetto delle invettive, hanno creato una petizione per richiedere il rinvio dei prossimi episodi di Jujutsu Kaisen 2.

L'iniziativa, intitolata “Salvate Jujutsu Kaisen e i suoi animatori dalle terribili condizioni lavorative a cui li ha sottoposti MAPPA” e creata da Benjamin Ng, si rivolge direttamente al fondatore dello studio, il celebre produttore Masao Maruyama. L'intenzione dietro questa (probabilmente futile) petizione sarebbe quella di sollevare ulteriormente la risonanza mediatica attorno ad una questione che gli addetti ai lavori, insieme agli spettatori, stanno percependo sempre più come insormontabile: ovvero le condizioni precarie sotto cui gli animatori giapponesi sarebbero costretti ad operare, tra carichi di lavoro avvilenti, tempistiche ridotte, e produzioni travagliate.

Secondo il parere dei fan, infatti, gli animatori necessiterebbero di intervalli di tempo più estesi per ottemperare ai loro doveri lavorativi, in modo da mantenere alto il livello qualitativo delle animazioni, senza compromettere la salute psicofisica di chi le realizza. Un problema endemico dell'industria animata nipponica, non riconducibile in realtà ad un solo studio. Eppure gli spettatori sembrano convinti che gli sfoghi su twitter dei vari animatori fossero diretti proprio a MAPPA, soprattutto dopo aver osservato l'alto carico di lavoro che un episodio complesso come la 2x20 di Jujutsu Kaisen 2 ha necessariamente richiesto.

Nel corso delle precedenti settimane, molti spettatori hanno notato (a detta loro) una certa sovrapposizione temporale tra i tweet di lamentela degli animatori e l'uscita in Giappone degli episodi di Jujutsu Kaisen 2. Una coincidenza che ha portato le community online ad implodere di rabbia, al punto che i fan hanno condannato all'unanimità MAPPA, senza che ci fossero prove o dati certi.

Gli animatori, infatti, non hanno mai attaccato un determinato studio, sia perché potrebbero aver stipulato un accordo di riservatezza, sia per la peculiarità delle leggi nipponiche sulla diffamazione. Ora non sappiamo come la situazione evolverà: ma di certo gli animatori, come abbiamo visto per la scena del Lampo Nero nella 2x20 di Jujutsu Kaisen, non smetteranno di estendere l'orizzonte immaginifico del medium animato.