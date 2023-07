Jujutsu Kaisen 2 ha plagiato Bocchi the Rock!? Il video incriminato che fa discutere

Bocchi the Rock! è stato l'anime migliore del 2022, mentre Jujutsu Kaisen ha da poco fatto il suo ritorno dopo aver conquistato i palinsesti di fine 2020, inizio 2021. Ma cosa hanno in comune le due serie e perché alcuni fan sono convinti che Jujutsu Kaisen 2 abbia plagiato Bocchi the Rock!?

Il lancio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stato da record, ma non tutto sta andando per il filo giusto. Mentre i fan si stanno godendo l'adattamento dell'Hidden Inventory Arc, una saga che porta a scoprire il passato di un giovane Satoru Gojo, gli utenti più attenti si sono accorti di una somiglianza clamorosa.

Da non molto, un video condiviso dall'utente Twitter @nikawa05 è diventato di tendenza sui social. Nella clip da lui realizzata vengono messe a paragone alcune scene di Bocchi the Rock! con la sigla di apertura di Jujutsu Kaisen 2. Le transizioni e la sincronizzazione del video confronto è perfetto e sembra proprio che in qualche modo MAPPA abbia voluto citare il progetto di CloverWorks. I due adattamenti sono per l'appunto prodotti da due studi d'animazione diversi, in competizione tra loro, e per gli appassionati è poco probabile che si tratti di un omaggio, ma piuttosto di un plagio.

Non bisogna comunque lasciarsi ingannare, poiché il video ha dato a numerosi fraintendimenti a causa di una descrizione poco chiara. Jujutsu Kaisen e MAPPA non hanno plagiato Bocchi the Rock!. Quello di @nikawa05 è un editing realizzato ad hoc che dimostra come l'anime di CloverWorks si possa davvero prestare a ogni situazione.