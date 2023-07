Jujutsu Kaisen 2: problemi di produzione? Episodi riassuntivi e pausa fanno riflettere

Jujutsu Kaisen è un manga creato da Gege Akutami e pubblicato su Weekly Shonen Jump diventato molto popolare in fretta. La serie segue le avventure di Yuji Itadori, uno studente delle superiori che si imbatte nel mondo della stregoneria, una forma di combattimento contro gli esseri chiamati Maledizioni.

La serie ha subito un picco di popolarità grazie all'anime di Studio MAPPA, con la prima stagione di Jujutsu Kaisen apprezzata molto da tutto il pubblico, a cui ha poi fatto seguito il successo del film Jujutsu Kaisen 0, con anch'esso che ha fatto registrare ottimi numeri. Ora è arrivato il momento della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, ma i fan si stanno preoccupando non poco.

Il 2023 di Studio MAPPA è infatti molto intenso, con una decina di anime da adattare e trasmettere. Un ritmo che non può andare di certo di pari passo con una produzione di alta qualità, con alcune critiche che sono già piovute su diversi prodotti trasmessi nel corso degli ultimi mesi. In particolar modo, tutti stanno puntando il dito contro la programmazione della serie.

Infatti, Jujutsu Kaisen 2 completerà il primo arco narrativo in cinque episodi, dopodiché trasmetterà due episodi riassuntivi e farà una pausa di una settimana. Soltanto il 31 agosto inizierà uno dei momenti più attesi, la saga di Shibuya, uno degli archi narrativi più intensi e avvincenti di Jujutsu Kaisen. Gli spettatori qui saranno testimoni di combattimenti mozzafiato e scontri emozionanti e per questo la situazione fa tremare in molti. Bisogna quindi preoccuparsi per Jujutsu Kaisen stagione 2?

La trasmissione del primo episodio di Jujutsu Kaisen 2 ha fatto mettere un po' da parte questi dubbi. Considerato che la stagione durerà ben 23 episodi, è probabile che Studio MAPPA abbia deciso di realizzare quegli episodi riassuntivi unicamente per permettere a tutti di ricordare gli eventi della prima stagione, ormai trasmessi tanti anni fa. Inoltre, la pausa era già programmata da tempo a causa di altri palinsesti. Ciò non toglie che Studio MAPPA dovrà fare tanta attenzione, visto il carico di lavoro eccessivo che grava sui suoi animatori.