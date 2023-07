Jujutsu Kaisen 2, il programma degli episodi: la durata degli archi e l'inizio di Shibuya

【Broadcast Schedule】

JUJUTSU KAISEN Season 2



• July 6 to Aug 3: "Hidden Inventory/ Premature Death Arc" (Ep. 1-5)

• Aug 10: Recap episode of "Hidden Inventory/ Premature Death Arc" and JUJUTSU KAISEN 0

• Aug 17: Recap episode of JUJUTSU KAISEN Season 1

• Aug 31: "Shibuya… pic.twitter.com/5pbQ2E1g7G