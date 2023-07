Jujutsu Kaisen 2: quando parte la saga di Shibuya e perché è così attesa dai fan

Il conto alla rovescia è praticamente finito: è tornato l'anime di Jujutsu Kaisen. Il 6 luglio è la data programmata per il primo episodio dell'attesissima seconda stagione. L'opening di Jujutsu Kaisen 2 è già trapelata in rete e porta con sé protagonisti del calibro di Satoru Gojo e Suguru Geto, gettati in una saga flashback ricca di insidie.

Verranno approfonditi tanti elementi sulla vita dei due e non solo, in un clima inizialmente e paradossalmente slice of life che, inevitabilmente, si trasformerà a breve. La programmazione di Jujutsu Kaisen 2 è chiara, con gli archi già ben scanditi: la prima fase della storia durerà pochi episodi dopodiché, dopo un paio di puntate riassuntive e uno stop, si passerà a una delle saghe più attese da chi ha già letto il manga e sa già cosa sta per succedere.

Perché la saga di Shibuya di Jujutsu Kaisen è così tanto attesa? La saga di Shibuya è attualmente una delle saghe più lunghe dell'intero manga. Nel corso di oltre 50 capitoli, Gege Akutami ha deciso di stravolgere completamente la situazione, mettendo stregoni e maledizioni gli uni di fronte agli altri in scontri letali. Inevitabilmente, con una guerra così grossa, non possono mancare le vittime. Questo porta a diversi colpi di scena e situazioni imprevedibili che hanno lasciato tutti i lettori di stucco, portando poi la serie in una seconda fase ancora più cruenta e pericolosa. Gli scontri che sono qui presenti sono di alto livello e, pertanto, ci si attende un grande lavoro da parte di Studio MAPPA.

L'arco di Shibuya inizierà il 31 agosto 2023 e da lì Jujutsu Kaisen lancerà i suoi spettatori in una fase estremamente adrenalinica, caotica e ricca di colpi di scena.