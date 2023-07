Jujutsu Kaisen 2: la quarta puntata 'sarà fantastica', secondo un leak

A inizio luglio su Crunchyroll ha avuto inizio Jujutsu Kaisen Stagione 2, nuovo appuntamento con l'adattamento del dark shonen di Gege Akutami che si apre con una saga dedicata al passato del personaggio più amato dai fan, Satoru Gojo. La serie firmata da Studio MAPPA si prepara a lasciare gli spettatori di stucco.

Dopo una stagione d'esordio che ha fatto saltare ogni record, con sole due puntate trasmesse Jujutsu Kaisen 2 ha riconfermato il motivo per cui quella di MAPPA era una delle produzioni più attese dell'anno. La serie deve tuttavia ancora entrare nel vivo dell'azione.

I primi due episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen hanno introdotto i fan all'arco del passato di Satoru Gojo, dove lo Stregone più forte condivideva il suo titolo con l'amico Suguru Geto. Grazie all'Hidden Inventory Arc possiamo notare i limiti del giovane Gojo, ma anche approfondire i personaggi che in futuro combatteranno al fianco di Yuji Itadori e Sukuna e fare la conoscenza di un nuovo, temibile villain. Toji Fushiguro ha già convinto i fan di Jujutsu Kaisen, i quali non vedono l'ora di poter assistere allo scontro con Gojo.

Stando a quanto rivelato dall'insider @oecuf0, la quarta puntata di Jujutsu Kaisen sarà assolutamente "fantastica". Pare che Studio MAPPA abbia dato fondo alle sue risorse per investire sulla produzione di questa puntata e considerando che cinque episodi di Jujutsu Kaisen 2 saranno dedicati a questa saga, è facile capirne il motivo. In Jujutsu Kaisen 2x04 esploderà la battaglia tra Gojo e Toji. Per la prima volta i fan potranno assistere a un Gojo completamente scatenato e al potere dello Stregone Assassino.