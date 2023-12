Jujutsu Kaisen 2: le quattro sequenze più folgoranti dell'arco dell'incidente di Shibuya

L'arco dell'incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen 2 sta per giungere al termine, e i momenti di grande impatto non sono di certo mancati. Anzi, potremmo anche spingerci oltre, e dire che in questo ciclo di episodi gli autori sono stati in grado portare gli eventi del manga ad un livello impensabile. Ma quali sono state le sequenze migliori?

Naturalmente una selezione di questo tipo non può che andare incontro ad un processo di forte arbitrarietà. I fattori alla base del giudizio sono tantissimi, così come è variegata la natura dei criteri: c'è chi predilige gli elementi estetici, chi dà maggiore importanza agli eventi narrativi o chi giudica in base al grado di fedeltà che l'anime ha esercitato nei confronti dell'amato manga di Gege Akutami. Per arrivare a delineare una lista adeguata allo scopo, occorre perciò mantenere un equilibrio tra tutti questi fattori, legandoli poi alla ricaduta emozionale che una data sequenza ha avuto sugli spettatori.

Una “classifica” delle sequenze migliori dell'arco dell'incidente di Shibuya non può che partire dallo scontro tra Itadori e Choso. Il combattimento che ha visto confrontarsi i due nemici (e prossimi “fratelli”) non ha solo portato le dinamiche della lotta corpo-a-corpo ad una dimensione quasi trascendentale, ma ci sono apparse così radicali proprio perché erano costruite su un sostrato emotivo davvero palpabile. Quel che ha spinto la maledizione a confrontarsi all'ultimo sangue con Yuji, è proprio il retroterra di dolore che lega i due. Il protagonista nella prima stagione aveva esorcizzato infatti i fratelli di Choso, Eso e Kechizu, portando l'essere demoniaco a riversare nello scontro tutta la rabbia e la sete di vendetta che le azioni di Itadori avevano inconsapevolmente attivato, spingendo così gli spettatori ad investire emotivamente in ogni cazzotto, in ogni colpo (basso) che rischiava di uccidere il loro eroe. E se il combattimento è risultato così viscerale e gretto, lo si deve anche all'intransigenza con cui gli animatori non hanno depotenziato il grado di crudeltà richiesto dalla sequenza.

Se si parla di crudeltà, nessuna scena ha giocato con i sentimenti degli spettatori come quella della morte di Nobara. Qui la caduta di uno dei personaggi più amati di Jujutsu Kaisen è stata affrontata con la giusta dose di spietatezza e tatto, tanto che da un evento così drammatico come l'uccisione della ragazza, la sensazione primaria che l'anime ci ha restituito è stata quella di un doloroso calore. In questo senso la scelta di intervallare lo scontro mortifero con Mahito alle atmosfere nostalgiche del flashback non ha solamente restituito gravitas all'evento, ma lo ha connotato di quella leggerezza sognante, quasi sospesa, che tanto ci ricorda le stravaganze caratteriali di Nobara. Un manifesto, questo, ad un personaggio che difficilmente dimenticheremo.

E si arriva ai due momenti più eminentemente spettacolari, che hanno richiesto uno sforzo immane da parte degli animatori, tanto da spingere molti fan a presentare a MAPPA una petizione per chiedere il rinvio di Jujutsu Kaisen 2: stiamo parlando rispettivamente della distruzione urbana di Sukuna e del Lampo Nero di Todo. In una lista di questo tipo occorre sorvolare momentaneamente sulle problematiche che hanno cadenzato la produzione dell'anime, e concentrarsi sugli esiti estetici.

Gli episodi che hanno visto confrontarsi Sukuna prima con Jogo e poi con Mahoraga sono entrati di diritto nel panorama delle sequenze immortali dell'animazione contemporanea. A stupire qui non è solo la capacità degli animatori di legare la devastazione urbana ad una spazialità dal respiro tridimensionale, ma la varietà di stili e linguaggi esibiti. Ad esempio il motivo per cui i movimenti nello spazio dei personaggi sono risultati così fluidi e credibili è dovuto alla volontà del regista di creare la profondità di campo non attraverso le luci (come è consuetudine) ma declinando tutti i segni grafici (quindi i soli disegni) in termini tridimensionali. Una rivoluzione che solo la spettacolarità del Lampo Nero di Todo ha saputo reiterare in termini esteticamente analoghi, al punto da spingerci a considerare la 2x20 di Jujutsu Kaisen un manifesto al potere immaginifico dell'animazione.