Jujutsu Kaisen 2: il regista ha svelato l'ispirazione per lo scontro tra Yuji e Choso

L'episodio 13 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha dato vita a un un combattimento epico tra Yuji Itadori e Choso. Il regista dell'episodio, Kazuto Arai, ha rivelato che il combattimento è stato ispirato da due anime popolari.

Il regista ha infatti affermato che grazie a Cyberpunk: Edgerunners, del quale potete leggere la recensione, e Kizumonogatari, è riuscito a mettere in scena lo spettacolare scontro nel bagno della stazione di Shibuya. Gli elementi ai quali il regista si è ispirato sono infatti l'illuminazione rossa e blu e gli effetti dell'acqua che scorre.

L'illuminazione è stata ispirata dalla serie Netflix Cyberpunk: Edgerunners, la quale è nota per il suo uso di colori sgargianti e contrastanti. Gli effetti dell'acqua che scorre velocemente, invece, sono stati ispirati dal film Kizumonogatari, che è noto per le sue scene d'azione fluide e dinamiche. Il confronto è stato talmente entusiasmante che Yuiji vs Choso potrebbe essere il miglior combattimento del 2023.

Lo scontro si è concluso in modo sorprendente. Choso ha iniziato ad avere visioni di un passato in cui Yuji e i suoi fratelli trascorrevano tutti i giorni insieme. Queste visioni hanno portato Choso a risparmiare la vita di Yuji, nonostante fosse suo nemico.

Questa conclusione ha lasciato i fan con molte domande. Che cosa significano queste visioni? Chi o cosa ha fatto avere a Choso queste visioni? Al momento non ci è dato saperlo, ma questi interrogativi potrebbero trovare risposta nel prossimo episodio di Jujutsu Kaisen.