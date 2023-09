Jujutsu Kaisen 2: rilasciata la mappa dell'arco narrativo di Shibuya

Jujutsu Kaisen si sta preparando per alcune grandi battaglie. L'anime di successo è entrato in un arco narrativo nuovo di zecca, l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya, e i fan sanno che la trama sta per scoppiare.

Per aiutare i fan a seguire la storia, il team Jujutsu Kaisen ha rilasciato un tracker ufficiale per l'arco. La mappa mostra la posizione di tutti i principali personaggi e gruppi coinvolti nell'arco narrativo.

La mappa mostra che Gojo Satoru è sulla piattaforma Shintoshin Line, dove sta combattendo contro Jogo. Altri gruppi di Jujutsushi si stanno battendo in altre parti di Shibuya, tra cui Yuji Itadori e Megumi Fushiguro, che sono in fuga da Mahito e Mei Mei. Maki Zen'in e Nobara Kugisaki stanno viaggiando verso Shibuya, mentre Nanami Kento e Kento Nanami stanno combattendo contro Hanami.

La mappa è un ottimo modo per i fan di tenere traccia di tutti i personaggi e gruppi coinvolti nelle battaglie. È anche un modo per i fan di vedere come si stanno sviluppando le varie trame dell'arco. Al momento Jujutsu Kaisen 2 è arrivato all'episodio 8, dando inizio alla battaglia di Shibuya.

Se non avete mai visto questa serie e siete curiosi di scoprirla, qui potete trovare la recensione della prima stagione di Jujutsu Kaisen, disponibile in streaming su Crunchyroll.

L'arco narrativo di Shibuya è uno dei più grandi e ambiziosi della storia di Jujutsu Kaisen. La mappa è uno strumento utile per i fan che vogliono seguire la storia in modo completo.