Jujutsu Kaisen 2, il trailer del prossimo episodio preannuncia spettacolo!

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è da poco sbarcata su Crunchyroll. L'anime tratto dal manga originale di Gege Akutami è stato uno dei più grandi ritorni dell'estate e il primo attesissimo episodio ha portato i fan indietro nel tempo mostrando il passato comune di Satoru Gojo e Suguru Geto.

L'episodio 2 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che nel complesso è l'episodio 26 dell'anime, si intitola "Hidden Inventory 2" e il promo dell'episodio anticipa la prossima fase della missione che accomuna Gojo e Geto.

Questo arco narrativo sarà destinato a colmare le lacune lasciate dagli eventi della prima stagione e dal film Jujutsu Kaisen 0. Qui sopra è disponibile la promo del secondo episodio (che corrisponde alla puntata 27 del franchise), della durata di 16 secondi.

La serie sta vivendo un periodo d'oro, celebrando i numerosi record in attesa di nuovi contenuti: è il caso di questa illustrazione di Gojo per Jujutsu Kaisen 2 che come sapranno i lettori del manga avrà un ruolo centrale nei prossimi archi narrativi dell'opera, ossia l'Hidden Inventory e successivamente il Premature Death.

Sono disponibili le opening, le ending e nuove immagini di Jujutsu Kaisen 2, pubblicate da Crunchyroll che sarà anche la piattaforma che trasmetterà in streaming le nuove puntate dell'opera.