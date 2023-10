Jujutsu Kaisen 2: rilasciato il video promo per l'episodio 13

È stato rilasciato il video promo dell'episodio 13 di Jujutsu Kaisen 2! Dopo la prima serie di combattimenti iniziali, l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya sta finalmente entrando nel vivo dell'azione.

L'arco narrativo di Shibuya è uno dei più grandi e importanti di Jujutsu Kaisen 2. La storia segue gli eventi che si verificano dopo che Suguru Geto inizia un attacco su larga scala a Tokyo. Se volete saperne di più, qui potete trovare tutte le informazioni sull'incidente di Shinuya in Jujutsu Kaisen 2.

L'episodio 13 della stagione 2 di Jujutsu Kaisen si intitola "Red Scale" e sarà presentato in anteprima giovedì 19 ottobre in Giappone prima di essere disponibile esclusivamente per lo streaming su Crunchyroll.

Per alimentare l'attesa, è stato pubblicato il video promo dell'episodio nel quale è possibile vedere alcune bozze utilizzate per la puntata. Con l'uscita dell'episodio 13, l'anime di Jujutsu Kaisen sta ora procedendo a tutto vapore verso il cuore dell'incidente di Shibuya, con Gojo, lo stregone più potente di tutto il mondo, ansioso di liberarsi dalla prigione nella quale è stato rinchiuso per affrontare una volta per tutte Suguru Geto.

L'arco narrativo di Shibuya è uno dei più intensi e drammatici della serie. La storia è ricca di suspense e colpi di scena, e i fan sono ansiosi di vedere come si concluderà.