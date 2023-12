Jujutsu Kaisen 2 rivela il fato di quell'amata protagonista

Ieri è andato in onda un nuovo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. La guerra di Shibuya continua e questa volta il nemico dei nostri protagonisti è Mahito, lo spirito maledetto che intende eliminare tutti gli esseri umani. Ma cos'è successo esattamente a QUEL personaggio? Attenzione agli spoiler su Jujutsu Kaisen 2x19!

L'episodio 19 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha ripreso esattamente dove la puntata 18 ci aveva lasciato. Come avevamo precedentemente visto, Yuji Itadori ha cominciato una lotta contro Mahito, ma scopriamo che lo spirito maledetto si è diviso in due copie nel caso venisse gravemente ferito in uno dei suoi combattimenti così che, almeno una delle due, sopravviverebbe.

La seconda copia di Mahito ha lottato contro Nobara Kugisaki, la giovane strega della Tokyo Metropolitan Jujutsu High, e l'attenzione di questa nuova puntata si è rapidamente spostata sul combattimento tra questi due. Nonostante questa ragazza sia meno forte dello spirito maledetto in questione, è riuscita comunque a tenergli testa per gran parte dello scontro.

Mahito ha riconosciuto Nobara come una degna avversaria ma, in ogni caso, la ragazza non è potuta sfuggire al proprio destino. Dopo aver incontrato Yuji per puro caso, è stata toccata dal vero Mahito sull'occhio, permettendogli di utilizzare l'abilità "Mutazione Oziosa" ed è stata brutalmente uccisa. Trovate la dolorosa clip in questione in calce all'articolo.

