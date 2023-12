Jujutsu Kaisen 2 saluta Shibuya con un poster imperdibile: il meglio della Guerra

L'incisivo arco narrativo dell'Incidente di Shibuya nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, rilasciata nel corso del 2023, non solo si è conquistato un posto di diritto tra le trame più riuscite dell'anno, ma ha anche lasciato un'impronta indelebile nell'industria degli anime.

Al centro della trama di Jujutsu Kaisen 2 si trova il piano orchestrato da Suguru Geto per intrappolare Satoru Gojo nel Regno della Prigione, rendendo il quartiere di Shibuya il palcoscenico di una serie di eventi che hanno scatenato una delle forze più potenti dell'universo dell'anime.

Il culmine della saga è stato accompagnato dal rilascio di un poster speciale da parte di Studio MAPPA, un'opera d'arte che cattura magistralmente i momenti cruciali di quest'arco narrativo. Trovate l'immagine in questione in calce all'articolo. Dalla lotta di Yuji contro Choso, allo scontro padre-figlio di Megumi e Toji fino allo scontro di Nobara e Mahito: tutte le migliori scene della seconda stagione di Jujutsu Kaisen sono raccolte in un'unica key visual.

L'episodio 2x22 di Jujutsu Kaisen ha mostrato la sconfitta del temuto antagonista Mahito, ma la sua fine ha portato con sé una serie di sorprese inaspettate. Al contempo, il piano del potente Disasto è stato sconvolto dall'entrata in scena di Suguru Geto. Manca un solo episodio e saremo ufficialmente giunti alla fine di Jujutsu Kaisen 2: l'emozione cresce sempre di più, mentre ci prepariamo ad un epilogo che promette ulteriori colpi di scena e momenti mozzafiato.