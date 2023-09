Jujutsu Kaisen 2 ha scosso i fan: Gege Akutami reagisce all'episodio 9

L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya continua a stupire gli spettatori di Jujutsu Kaisen. I fan dell'opera originale di Gege Akutami attendevano questa saga con molta ansia e al momento non sta deludendo le alte aspettative che gli avevano posto. L'episodio nove ha regalato un grande pathos al pubblico, travolgendoli di emozioni.

Jujutsu Kaisen 2 ha riconfermato la potenza di Satoru Gojo con la morte di un villain, estremamente temuto dagli altri personaggi. Il creatore del manga di JJK Gege Akutami non ha mai nascosto la sua grande forza e inizialmente non sarebbe dovuto essere così talentuoso.

A proposito di ciò, l'autore di Jujutsu Kaisen non ha potuto non commentare ciò che è successo nel recente episodio nove. Come ricordiamo, Gojo ha sconfitto tre personaggi in men che non si dica, addirittura uccidendo il potente villain Hinami.

Nonostante ciò, non è riuscito a schivare un duro colpo di Kenjaku che, possedendo il corpo del defunto Suguru Geto, ha destabilizzato Gojo e rinchiuso nel Regno della Prigione. Gege Akutami ha voluto ringraziare i collaboratori dello Studio MAPPA, che si occupano di animare JJK, per il grandioso lavoro svolto anche questa volta.

"Gojo era molto più bello e spaventoso che nel manga! Nel momento in cui Jogo è uscito da una nube di fumo e il suo braccio è ricresciuto è stato davvero fico, ho riso davvero." scrive sui social. La pagina ufficiale di Jujutsu Kaisen ricorda ai suoi spettatori che l'episodio dieci, dal titolo "Coma", uscirà il prossimo giovedì 28 settembre.

Questo momento strappalacrime regalatoci al termine della puntata nove era una delle scene più attese dai fan di Jujutsu Kaisen. La saga dell'Incidente di Shibuya continua a confermarsi come la migliore fino ad ora, secondo i fan, e molti eventi importanti devono ancora essere mostrati nella serie televisiva anime.