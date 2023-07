Jujutsu Kaisen 2: il secondo episodio rivela i limiti del giovane Gojo

Il secondo episodio della stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha riportato Satoru Gojo nel pieno della sua giovinezza, quando era ancora lontano dallo stato di onnipotenza mostrato nella prima stagione della serie.

Nel flashback dell'arco di Hidden Inventory, Gojo è ancora uno studente del secondo anno al Tokyo Metropolitan Curse Technical College il cui compito è scortare in sicurezza Riko Amanai alla Jujutsu High insieme a Suguru Geto. La giovane ragazza sembra essere lo Star Plasma Vessel, la parte più importante di un rituale per impedire al Maestro Tengen di trasformarsi in un nemico dell'umanità. Tuttavia, diverse fazioni cercano di fermare la fusione e mettono Riko Amanai nel mirino.

Sebbene Gojo non abbia ancora padroneggiato le sue tecniche più potenti che abbiamo visto nella stagione precedente dimostra comunque abilità impressionanti durante la missione di scorta. La sua presenza e il suo potere intimidatorio mettono in guardia i suoi avversari, ma sarà interessante vedere come la Limitless Cursed Technique del clan Gojo si svilupperà fino a diventare quella temuta da tutti gli avversari dello stregone.

Per svelare i segreti dietro il potere di Gojo, e comprendere appieno come la sua tecnica maledetta illimitata sia diventata così formidabile, dovremo aspettare i prossimi episodi della stagione. Al momento sembra che lo studio MAPPA abbia fatto nuovamente centro con questo adattamento: i risultati registrati per il lancio di Jujutsu Kaisen stagione 2 sono da record.

Questa seconda stagione promette di continuare ad approfondire accuratamente i personaggi della serie. Oltre a Gojo, saranno anche altri personaggi “secondari” a regalare sviluppi inaspettati alla storia. Manabu Otsuka, il CEO di MAPPA, ha dichiarato infatti che Toji Fushiguro mostrerà cose che non avevamo mai visto.

L'episodio 2 della stagione 2 di Jujutsu Kaisen è stato solo l'inizio di un nuovo capitolo nella storia affascinante e piena di azione di questa serie. Con personaggi carismatici, trame avvincenti e combattimenti spettacolari, Jujutsu Kaisen continua a conquistare il cuore dei fan di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il prossimo episodio e come la storia si svilupperà per Gojo e i suoi compagni.