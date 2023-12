Jujutsu Kaisen 2, Shibuya conferma le sorti di quello Stregone: un altro addio?

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen 2 sta portando via alcuni dei personaggi più amati dal pubblico. Nemmeno il tempo di riprenderci dalla morte di quello Stregone nell'episodio 18 di Jujutsu Kaisen 2, che la serie anime torna ad affliggerci con un addio pesante. Ma quella protagonista è davvero morta?

Attenti agli spoiler! Se non siete in pari con la visione dell'anime i Studio MAPPA non proseguite.

Lo Shibuya Incident Arc di Jujutsu Kaisen mostra uno Yuji Itadori ormai fragile mentalmente, vicinissimo a crollare emotivamente. D'altronde, una reazione diversa sarebbe impossibile considerando tutti i traumi a cui è andato incontro, ultimo dei quali vedere la sua amica a un passo dalla morte.

Jujutsu Kaisen 2x19 ha colpito al cuore con una morte inaspettata. Parliamo di Nobara Kugisaki, sfiorata al volto dalla Maledizione Mahito. Yuji ha visto la sua compagna di corso perire sotto i suoi occhi, ma siamo davvero sicuri che sia davvero giunta l'ora per salutare Nobara?

Quando Yuji sembrava pronto a lasciarsi andare, suo fratello è giunto in suo soccorso. A salvare il protagonista è stato Aoi Todo, accompagnato da Arata Nitta. Lo studente del primo anno del Kyoto Jujutsu Tech con la sua Tecnica Maledetta non solo è riuscito a prendersi cura di Yuji, ma anche a concedere una chance di salvezza a Nobara.

Sfruttando la sua abilità, Nitta ha impedito che le ferite di Nobara Kugisaki peggiorassero ulteriormente. Questo non è un segnale che la ragazza eviterà la morte, ma Arata si è comunque assicurato di portare via Nobara dal campo di battaglia per potenzialmente salvarle la vita. Shibuya dunque non ci fornisce risposte certe e ancora non sappiamo se Nobara Kugisaki si salverà, oppure se andrà incontro alla morte.