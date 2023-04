Jujutsu Kaisen 2: Shonen Jump promette novità sull'anime nel prossimo numero

Jujutsu Kaisen 2 è uno dei titoli più attesi del momento visto che la prima stagione è riuscita nell'ardua impresa di conquistare un pubblico di centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo. Studio MAPPA, sulla scia del successo, non ha perso tempo a mettere subito in cantiere un primo seguito.

Il futuro di Jujutsu Kaisen è destinato a proseguire sul fronte televisivo dal momento che il gioiellino di Gege Akutami figura attualmente tra i pilastri dell'attuale proposta editoriale di Weekly Shonen Jump. Tutti, anche i doppiatori dell'anime, sono in trepida attesa dei nuovi episodi visto che verrà coperto anche quell'arco narrativo con Gojo e Geto.

Ad ogni modo, novità a riguardo arriveranno a brevissimo visto che i primi leak dalla rivista hanno anticipato che nel 23° numero del magazine, previsto la prossima settimana, saranno annunciate le ultime informazioni sulla produzione. Presumibilmente possiamo aspettarci nuovi membri del cast, i responsabili dei brani musicali o, ancora, una inedita key visual ufficiale.

Non ci resta dunque che attendere una manciata di giorni per conoscere tutti i nuovi dettagli sul futuro della saga. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.