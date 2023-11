Jujutsu Kaisen 2, il sogno di Nanami diventa realtà... grazie ai suoi fan?

Nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen abbiamo scoperto qual è il sogno più grande di Kento Nanami, insegnante della Jujutsu Tech e protagonista di alcuni recenti episodi. I fan hanno voluto omaggiare questo personaggio realizzando il suo più grande desiderio. Allerta spoiler sull'episodio 2x18 di JJK.

Nell'episodio 18 di Jujutsu Kaisen 2 abbiamo assistito alla morte di Nanami per mano di Mahito. Prima del combattimento, Nanami rivela di aver sempre voluto stabilirsi a Kuantan, in Malesia. Voleva costruire una casa su una spiaggia vuota e godersi i suoi giorni in completa solitudine. La scena della sua morte decisamente triste, ma l'anime ha aggiunto una clip inedita che immagina la vita spensierata di Nanami in Malesia, dove non ha mai potuto vivere, rendendo il tutto molto più agrodolce.

Ma quindi, cosa hanno fatto i fan di Jujutsu Kaisen di così sensazionale? Uno screen condiviso dalla pagina ufficiale di Jujutsu Kaisen su X, il vecchio Twitter, mostra che su Google Maps esiste un santuario, il "Kento Nanami Memorial Shrine", creato dai fan per Nanami proprio a Kuantan, in Malesia. Nelle immagini del posto, si può vedere lo stregone godersi il panorama del posto.

Anche il doppiatore di Kento Nanami in Jujutsu Kaisen ha voluto omaggiare il suo personaggio, riprendendo una frase iconica detta da Nanami a Yuji Itadori esattamente prima di morire.