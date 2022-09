Jujutsu Kaisen 2: la storia di Geto e Gojo nella trama ufficiale della nuova stagione

Nella giornata di ieri è terminato quel countdown sul sito ufficiale di Jujutsu Kaisen che ha rivelato la nuova key visual ed inedite informazioni sulla stagione 2 che debutterà tra una manciata di giorni. Nel frattempo, anche il sito dell'anime si è aggiornato con ulteriori novità sui nuovi episodi.

Ormai è ufficiale, ma Jujutsu Kaisen 2 sarà suddiviso in due cour senza però la consueta pausa stagionale nel mezzo per un totale di almeno 23 episodi consecutivi. Ad ogni modo, nelle scorse ore Studio MAPPA ha aggiornato il sito ufficiale per inserire la sinossi ed ulteriori dettagli dettagli sulla prossima saga:

"La stagione 2 di Jujutsu Kaisen, che debutterà nel 2023, racconterà la storia di Gojo Satoru e Geto Suguru come aspiranti stregoni. La storia di come Gojo e Geto si sono in seguito separati, come suggerito dal film 'Jujutsu Kaisen 0', sarà infine rivelata. Inoltre, la saga dell'Incidente di Shibuya, che seguirà quello della stagione 1, si comporrà di due cour consecutivi.

Il 31 ottobre un certo incidente sconvolge la stazione di Shibuya, un'area ricca di persone che festeggiavano Halloween, con un gran numero di persone che vengono intrappolate. Gojo si avventura da solo a Shibuya ma si tratta di una trappola organizzata da Geto, Mahito e dagli altri spiriti demoniaci. Itadori, Fushiguro, Kugisaki e gli studenti dell'accademia degli stregoni raggiungono Shibuya per una battaglia senza precedenti e su larga scala."

