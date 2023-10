Jujutsu Kaisen 2: Studio MAPPA parla delle sue pessime condizioni di lavoro

Lo Studio MAPPA è la casa d'animazione responsabile di aver dato vita a numerosi anime dal clamoroso successo. Tra questi, non solo il popolare Jujutsu Kaisen, ma anche Chainsaw Man, Attack on Titan e Vinland Saga. Proprio a proposito del primo titolo, questo studio è stato al centro di alcune controversie

Nelle scorse settimane i fan sono rimasti estremamente soddisfatti di alcuni episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, per via della loro spettacolare animazione curata nei minimi dettagli. Anche il creatore del manga originale Gege Akutami non ha potuto non fare i suoi complimenti.

Ma proprio a proposito dell'eccezionale animazione, alcuni collaboratori di Studio MAPPA hanno rivelato delle agghiaccianti situazioni in cui si sono ritrovati a dover lavorare. Ad esempio, l'animatore Sunomomo ha condiviso il seguente aneddoto: "Ho perso i contatti con il team di produzione, quindi non mi è stato dato il pagamento e non sono riuscito nemmeno a mettere il mio nome nei titoli di coda. Poco dopo la fine dell'episodio 29, sono intervenuto e ho supervisionato lo storyboard e il layout."

"La produzione della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stata infernale." prosegue l'artista, "I tempi di produzione erano molto brevi, quindi all'inizio avevamo cinque registi e un gran numero di persone che lavoravano sull'animazione. Siamo riusciti a farcela con l'aiuto... e c'era una persona sostanzialmente responsabile della regia di ogni episodio. Abbiamo lavorato molto duramente in pre-produzione per ammazzare il tempo creando storyboard."

Dopo queste affermazioni, anche Gege Akutami si è espresso sull'anime di Jujutsu Kaisen.