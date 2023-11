Jujutsu Kaisen 2 stupisce ancora: Toji torna in scena con un'animazione eccellente

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è tornata anche questa settimana con il suo quindicesimo episodio. Questa volta abbiamo visto al centro Toji Fushiguro, il padre di Megumi che nelle scorse puntate era stato riportato in vita. Ora che Satoru Gojo è fuori dai giochi, Toji è una vera minaccia per il mondo degli stregoni.

Recentemente lo Studio MAPPA ha regalato agli spettatori di Jujutsu Kaisen alcune scene indimenticabili. Non solo per il pathos, tutto grazie all'opera originale di Gege Akutami, ma anche per le sue eccezionali animazioni.

Questa volta, Toji Fushiguro ha avuto un testa a testa contro Dagon. Secondo alcuni fan, ci troviamo di fronte ad una delle migliori scene del 2023, ma sarà vero? Dopo tutto, la community aveva avuto la stessa reazione anche dopo aver visto lo scontro fra Yuji e Choso.

I fan attendono con ansia il debutto dei prossimi episodi di Jujutsu Kaisen 2 dopo aver visto queste puntate così ben animate. Lo Studio MAPPA ha rivelato di essersi impegnato a fondo per poter realizzare questo adattamento animato.

L'episodio 15 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha anche visto il ritorno di Sukuna, il terrificante Re delle Maledizioni. Il debutto in scena di Sukuna ha stupito il pubblico e, allo stesso tempo, l'ha terribilmente spaventato. Dopo aver preso il corpo di Itadori, possiamo solo immaginare cosa succederà nelle prossime puntate.