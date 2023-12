Jujutsu Kaisen 2: la SUA Tecnica Maledetta funziona ancora?

Anche la stagione 2 di Jujutsu Kaisen si conferma all’altezza delle aspettative dei fan, regalando momenti eccezionali. Tra questi, lo scontro epico tra l'antagonista Mahito e Aoi Todo animato addirittura da un ventenne.

Nonostante il momentaneo entusiasmo generato dal ritorno in scena di Todo, molti appassionati della serie si sono interrogati sul suo destino, dopo che Mahito gli ha reciso la mano durante la battaglia. In particolare, la situazione drammatica ha portato i fan a speculare sulla sorte della sua Tecnica Maledetta.

Rispondendo alla domanda principale, Aoi Todo non riuscirà a conservare la sua tecnica innata "Boogie Woggie" dopo l’arco narrativo di Shibuya, ma cerchiamo di capire perché.

L’affetto che lega i fan a Todo è dovuto al legame con il protagonista Yuji Itadori. Dopo il colpo subito da Sukuna e le perdite di Nobara e Nanami per mano di Mahito, Yuji aveva perso ogni volontà di combattere. È solo grazie all’intervento di Todo che il protagonista ha ritrovato la forza, contribuendo alla sconfitta del demone nella cruenta battaglia.

Trionfo che lascia con l’amaro in bocca: Mahito ha infatti reciso la mano di Todo con la tecnica "Trasfigurazione Inattiva", impedendogli di utilizzare in futuro la sua abilità, "Boogie Woggie".

La tecnica del villain infatti altera la struttura dell’anima del bersaglio. In altri termini, dopo essere stato colpito da Mahito, è come se Todo non avesse mai avuto due mani. Di conseguenza è fisicamente impossibile per lui riappropriarsi della sua Tecnica Maledetta.

L’approccio utilizzato da Akutami è chiaramente oggetto di dibattito tra i fan dell’anime. Molti appassionati di Jujutsu Kaisen hanno infatti notato l’abitudine dell’autore di voler sacrificare personaggi chiave, rimuovendoli dalla trama. Un esempio significativo è rappresentato dalla sorte a cui va incontro Aoi Todo, il quale, dopo aver perso la mano, è misteriosamente scomparso dalla narrazione.

Sebbene l’uscita di scena di personaggi principali e delle loro abilità possa suscitare una maggiore sensazione di pericolo e tensione all’interno della serie, ciò potrebbe risultare fastidioso, poiché molte evoluzioni dei personaggi sembrano sprecate.

Cosa ne pensate del trattamento riservato a Todo? Avete dato uno sguardo al recente disegno celebrativo di Mahito di Gege Akutami? Fatecelo sapere nella sezione commenti.