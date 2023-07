Jujutsu Kaisen 2: Toji Fushiguro mostrerà cose che 'non avevamo mai visto'

Nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen andata di recente in onda, le azioni di un personaggio molto atteso promettono di portare l'anime su un altro livello. Stiamo parlando di Toji Fushiguro, il padre di Megumi, il quale avrà un ruolo cruciale nella trama.

La stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha introdotto ufficialmente Toji nel finale della sua prima puntata suscitando grande attesa tra i fan. Questi ultimi sono già ansiosi di vedere cosa il padre di Megumi riserverà loro in termini di azione. Aumentando ulteriormente l'anticipazione, il CEO di MAPPA Manabu Otsuka, ha rivelato durante l'Anime Expo 2023 che i fan avrebbero avuto modo di vedere una versione di Toji che non avevano "mai visto prima".



In questa stagione, la trama si concentrerà sul passato di personaggi come Geto Suguru e Gojo Satoru, fornendo ulteriori dettagli sulla complessa storia di Jujutsu Kaisen. L'anime ha finora coinvolto gli spettatori in una battaglia epica tra i Jujutsu Sorcerer e gli spiriti maledetti, creature malvagie e potenti che minacciano il mondo. La storia ruota attorno a Yuji Itadori, un giovane ragazzo con abilità straordinarie che si unisce alla Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical High School per combattere gli spiriti maledetti e proteggere l'umanità.



Il manga di Gege Akutami dal quale è tratta la serie è ancora in corso. Tra pause, problemi di salute dell’autore e rinvii dell’uscita dei nuovi capitoli, la fine di Jujutsu Kaisen sembra essere ancora lontana.



A partire dall’introduzione del padre di Megumi sono stati rivelati nuovi dettagli per questa seconda stagione di Jujutsu Kaisen. La promessa di un Toji mai visto prima ha aumentato l'attesa dei fan che vogliono vedere come questo personaggio si integrerà nella trama e come influenzerà gli eventi a venire.



Con una storia avvincente e una produzione di alta qualità Jujutsu Kaisen continua a dimostrarsi uno degli anime più amati degli ultimi anni, tenendo milioni di spettatori incollati allo schermo.