Jujutsu Kaisen 2: Toji Fushiguro prende il sopravvento con il suo debutto nella premiere

Jujutsu Kaisen Stagione 2 ha fatto finalmente il suo debutto con una premiere da brividi. Gli spettatori sono stati portati indietro nel passato, quando Satoru Gojo e Suguru Geto erano ancora degli studenti. Già conosciuti come i due Stregoni più forti, su di loro incombe un'ombra minaccioso.

Satoru Gojo è circondato dalla fama di più forte sin dai tempi in cui era un semplice studente, proprio come lo è Yuji nel presente. A quei tempi, però, il suo titolo era condiviso con un altro studente che gli spettatori conoscono già benissimo, quel Suguru Geto che più in avanti con la storia diventerà il cattivo principale della serie di Gege Akutami.

Nel corso della premiere di Jujutsu Kaisen 2 Gojo e Geto vengono incaricati di una missione di fondamentale importanza, scortare Riko Amanai dal maestro Tengen. Questo loro compito viene tuttavia insidiato dalla comparsa del gruppo di stregoni maledetti Q, i quali intendono impedire la tecnica di Tengen. A preoccupare, tuttavia, è la comparsa di un individuo dall'aura potentissima che lavora per una seconda associazione.

Il gruppo religioso Time Vessel Association ha assoldato ai suoi servizi Toji Zenin, il quale ora si fa conoscere come Toji Fushiguro. Il suo debutto getta un'ombra sui due Stregoni del Jujutsu Tech, ma d'altro canto ha già entusiasmato il pubblico ansioso di vederlo entrare in azione.