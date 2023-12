Jujutsu Kaisen 2, torna QUEL protagonista con una clamorosa dichiarazione finale

L'ultima puntata della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha reintrodotto uno dei protagonisti della serie. Tuttavia, la sua scioccante dichiarazione all'interno dell'episodio 23 ha decisamente colpito e spaventato gli spettatori. Ma di chi si tratta e cosa ha affermato di così clamoroso?

L'episodio 23 di Jujutsu Kaisen 2 ha introdotto finalmente Yuta Okkatsu, protagonista del film prequel Jujutsu Kaisen 0. Precedentemente, Yuta era un fidato allievo di Satoru Gojo nella Jujutsu Tech, ma anche un ragazzo dolce e spensierato. Tuttavia, in una clamorosa dichiarazione, il ragazzo rivela che intende "uccidere Yuji Itadori" per quanto accaduto durante l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. Ciò significa che, molto probabilmente, lo vedremo tornare nella terza stagione dell'anime come antagonista principale.

Approfondendo le conseguenze dell'incidente di Shibuya, l'episodio 2x23 di Jujutsu Kaisen ha mostrato che l'area circostante è diventata una terra desolata infestata da spiriti maledetti. Infine, Kenjaku ha utilizzato il suo potere per resuscitare numerosi stregoni con cui ha avuto contatto nelle sue precedenti vite e ha permesso ad alcuni semplici umani ad ottenere poteri Jujutsu, ma solo per i suoi piani infimi.

La terza stagione di Jujutsu Kaisen è già stata annunciata e adatterà l'arco narrativo del Culling Game, il gioco mortale tanto atteso dai lettori del manga. Con la data del debutto ancora avvolta nel mistero, ci attendono tanta azione e tanta magia nella prossima saga!