Jujutsu Kaisen 2: le tre morti più brutali dell'anime

Pochi anime in tempi recenti hanno catalizzato l'attenzione degli spettatori come Jujutsu Kaisen 2. Molto è dovuto al polverone mediatico sollevato da alcuni animatori nei confronti di MAPPA, ma è logico che buona parte del magnetismo esercitato dalla serie è riconducibile alla brutalità con cui gli autori hanno qui eliminato molti personaggi. Attenzione da qui in avanti ci sono possibili spoiler.

Occhio agli spoiler, non proseguite con la lettura se non siete in pari con la lettura del manga o con le stagioni dell'anime!



Se c'è un elemento del manga di Gege Akutami che gli episodi di questo secondo ciclo narrativo di Jujutsu Kaisen hanno interpretato con grande precisione, portandolo a maturazione, è proprio la democratizzazione della violenza su cui il mangaka ha storicamente fondato le logiche (estetiche, tematiche, narrative) della propria opera. Agli occhi dell'autore la morte non discrimina, e può accadere in ogni scenario e ad ogni personaggio, “buono” o malvagio che sia, a patto che il richiamo mortifero sia narrativamente motivato e credibile. Ecco allora che in Jujutsu Kaisen 2 abbiamo assistito ad una sequela pressoché infinita di lacerazioni e deturpamenti corporei, alcuni dei quali sono confluiti in quelle che per noi sono state le tre morti più brutali di tutta la stagione.

Se parliamo di corpi anomali, e dei modi in cui l'anime prodotto da MAPPA li ha declinati in un'estetica dell'orrore, non si può che iniziare questa analisi dalla caduta di Mahito. Proprio nella versione anime di Jujutsu Kaisen 2 la morte del personaggio ha trovato la sua dimensione definitiva, sia per la risonanza emotiva/narrativa che la serie ha donato alla scomparsa della maledizione rispetto all'asetticità – se non addirittura l'anonimia - con cui era stata trattata nel manga, sia per la varietà stilistica esibita dalla sequenza in questione.

Qui gli stilemi da super-deformed, uniti all'alto grado di spettacolarità audiovisiva che ha cadenzato tutto il corso della stagione, hanno restituito perfettamente il senso di disturbo che la corporeità “cadaverica” del personaggio veicola allo spettatore, tanto che per noi Mahito si iscrive di diritto tra i villain dalle fisicità più inquietanti degli anime. E se le deformazioni/estensioni a cui Kenjaku ne ha sottoposto il corpo durante la fase di assorbimento sono apparse quasi sgradevoli agli occhi di chi guarda, la scena che culmina nella morte più eminentemente brutale di Jujutsu Kaisen 2 non può invece che riguardare Hanami.

Mentre la maledizione viene schiacciata contro il muro dall'incontrollabile potere di Gojo, sentiamo tutte le ossa fratturarsi sotto la pressione esercitata dallo stregone, come se gli autori stessero qui veicolando allo spettatore la sensazione stessa di essere rinchiusi in un cunicolo buio e stretto, da cui è impossibile fuggire o addirittura inseguire una mera fantasia di evasione. E le terribili urla che l'essere demoniaco lancia davanti al volto estasiato dello sciamano, non fanno che aumentare il grado di brutalità della sequenza.

Ed eccoci arrivati al momento più delicato della questione. Perché se gli esempi appena indagati hanno riguardato l'obliterazione fisica di due figure “malvagie” o comunque riconducibili alla schiera degli antagonisti, la terza morte che andremo qui ad illustrare riflette non solo la tendenza non-discriminatoria della violenza che attraversa l'anime, ma ricade su uno dei personaggi più “innocenti” ed amati dell'opera: stiamo parlando della scomparsa di Nobara.

Il motivo per cui abbiamo indicato l'uccisione della ragazza tra le quattro sequenze più folgoranti di Jujutsu Kaisen 2, è da individuare proprio nel sentore elegiaco di cui è intrisa l'eponima scena. Da questa prospettiva, la scelta degli autori di intervallare lo scontro mortifero con Mahito alle atmosfere nostalgiche del flashback infantile non restituisce solo una maggiore gravitas all'evento, ma lo connota di quella leggerezza sognante, quasi sospesa, che tanto ci ricorda le stravaganze caratteriali di Nobara. Fino a proporre, nell'istante del suo ultimo respiro, un ritratto doloroso, ma assolutamente simbolico, di un personaggio che difficilmente i lettori/spettatori di Jujutsu Kaisen potranno dimenticare.