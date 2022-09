Jujutsu Kaisen 2: la nuova visual ufficiale dà inizio ad un countdown

Il debutto di Jujutsu Kaisen 2 è fissato al 2023, ovvero il sequel dell'adattamento anime del manga di Gege Akutami che ha fatto impazzire il web. Le aspettative sono alle stelle dopo una prima stagione appagante a livello tecnico che hanno fatto di MAPPA uno dei migliori studi di animazione degli ultimi tempi.

Certo, non sono mancate le polemiche nei confronti di Studio MAPPA per le denunce di pessime condizioni di lavoro e per i salari estremamente bassi. Ad ogni modo, la compagnia sta lavorando duramente per i prossimi episodi che usciranno in una data non ancora precisata del 2023.

Nelle scorse ore, completamente a sorpresa, MAPPA ha pubblicato sui social una nuova key visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, per poi aggiornare il sito con un countdown che dovrebbe terminare il prossimo 25 settembre, ovvero in occasione di un evento dedicato al 10° anniversario di TOHO, il colosso giapponese nonché produttore dell'anime. Non sappiamo cosa aspettarci in quella data, presumibilmente un trailer promozionale accompagnato magari dalla finestra d'uscita del sequel di Jujutsu Kaisen.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla fine del countdown? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.