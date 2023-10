Jujutsu Kaisen 2 vittima di numerose controversie e polemiche: parla Gege Akutami

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen aveva stupito il pubblico con alcune animazioni eccezionali, una fra queste il recente combattimento fra Yuji e Choso. Tuttavia, con i nuovi episodi la serie a subito pian piano un declino e sono emerse alcune controversie che hanno fatto infuriare i fan.

Nelle ultime settimane sono emersi i commenti di alcuni collaboratori dello Studio MAPPA, che hanno rivelato le pessime condizioni di lavoro in cui sono stati per permettere delle animazioni sempre più curate ed eccelse.

Ovviamente, il creatore della storia originale di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, non ha potuto non commentare questa vicenda. In seguito all'uscita del quindicesimo episodio, il mangaka ha lasciato un lungo messaggio che è stato successivamente riportato dalla pagina X/Twitter ufficiale di JJK.

"Grazie episodio quattordici della seconda stagione!!", inizia il messaggio del creatore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami. "Quando l'animazione (in questo caso, la struttura, i tempi e i disegni stessi) è così ridicolmente buona, mi viene da ridere davvero. Spero che le persone che hanno lavorato così incredibilmente duramente per tutta questa esperienza e per questo anime possano essere ripagate sempre di più... è tutto quello che ho da dire!!"

Insomma, il mangaka spera che questi collaboratori che hanno lavorato così duramente possano ricevere il compenso che meritano. Recentemente Gege Akutami si era espresso su Yuji vs Choso di Jujutsu Kaisen e aveva speso delle bellissime parole sul combattimento. Visto il risultato dell'episodio 14 di Jujutsu Kaisen il regista si è scusato per quello che è successo, mostrandosi estremamente rammaricato.