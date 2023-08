Jujutsu Kaisen 2 x Uniqlo: svelati i capi della collaborazione di moda

Il marchio giapponese di moda Uniqlo si è impegnato a promuovere diverse serie televisive anime attraverso delle collaborazioni di moda a basso costo, accessibili a tutti i grandi fan di queste opere. Adesso tocca a Gojo e alla seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

Precedentemente era toccato a Chainsaw Man x Uniqlo, con i personaggi principali Denji, Makima, Pochita in prima linea con degli abiti alla moda in loro onore e successivamente anche Spy x Family ha avuto una propria collaborazione con Uniqlo.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è senza dubbio uno dei più grandi arrivi come parte della stagione estiva dell'anime nel 2023, a partire da un flashback che ha mostrato più approfonditamente la relazione tra Gojo e Geto.

L'Arco dell'Inventario Nascosto è giunto al termine mentre l'adattamento anime si prepara a introdurre gli spettatori all'Arco dell'Incidente di Shibuya, in arrivo il 31 agosto. Nell'attesa, una nuova linea di moda celebra l'arco dei flashback che spiega come è nata una delle più grandi rivalità della serie shonen soprannaturale.

L'imminente collaborazione UNIQLO con Jujutsu Kaisen arriverà tra pochi giorni, il 25 agosto. Le t-shirt non presenteranno solo le versioni più giovani di Gojo e Geto, ma anche Shoko e Toji. La collezione è disponibile per intero nei tweet al termine dell'articolo.

Al momento non ci sono notizie sui costi della nuova collezione, ma visto l'intento di Uniqlo di rendere la moda accessibile a chiunque e anche osservando i prezzi delle precedenti collezioni anime, i prezzi oscilleranno molto probabilmente fra i 15-20 euro per le t-shirt fino ai 30 euro per le felpe.