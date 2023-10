Jujutsu Kaisen 2: Yuji vs Choso è il miglior combattimento anime del 2023?

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha portato sullo schermo quello che potrebbe essere, secondo i fan, il miglior combattimento degli anime in uscita quest'anno, ma facciamo un passo indietro. Il tredicesimo episodio ha debuttato in Giappone e su Crunchyroll questo giovedì e ha finalmente visto la lotta più attesa dal pubblico.

Il tredicesimo episodio è stato così apprezzato dai fan che le reazioni su Twitter circa Yuji vs Choso in Jujutsu Kaisen 2 sono tutte estremamente positive. Fra chi adula l'animazione dello Studio MAPPA e chi è entusiasta per il modo in cui i due personaggi hanno lanciato i loro attacchi, lo scontro fra Yuji Itadori e Choso non ha deluso proprio nessuno.

Proprio per questi motivi, secondo i fan siamo di fronte al miglior combattimento degli anime del 2023. Ovviamente, bisogna prima aspettare la fine dell'anno per proclamare ufficialmente la battaglia più bella della stagione, ma sicuramente Jujutsu Kaisen merita questa nomination.

Lo Studio MAPPA sapeva bene quanto fosse importante questo momento nella serie anime di Jujutsu Kaisen e, per questo motivo, ha sfoderato tutto il talento dei suoi collaboratori per rendere il combattimento fra Yuji e Choso ancora più eccezionale rispetto al manga.

Anche il precedente episodio non ha affatto deluso la community e in vista di ciò lo staff che si occupa dell'animazione di Jujutsu Kaisen ha rilasciato un'illustrazione dedicata a Kento Nanami, per celebrare l'episodio in cui è stato protagonista.