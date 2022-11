Jujutsu Kaisen 202: quali sono le vere intenzioni di Kenjaku?

La nuova fase del Culling Game si sta rivelando ricca di informazioni cruciali non solo per gli stregoni coinvolti nel torneo ma anche per il resto del mondo. Nel capitolo 202 di Jujutsu Kaisen l'antagonista e organizzatore Kenjaku ha rivelato le sue intenzioni, spiegando come la competizione fosse solo la minima parte di un piano più elaborato.

Nell’ultimo appuntamento col manga di Gege Akutami, Kenjaku si reca nel Corridoio Stellare per avvicinarsi a Tengen. Il villain rivela di voler dar vita ad un nuovo tipo di Spiriti Maledetti, più potente dell’attuale, creando una fusione tra Tengen e chi non è in grado di utilizzare l’energia maledetta.

Tale piano era stato anticipato già da Tengen stesso ai protagonisti, prima dell’inizio del torneo, ma ora Kenjaku è entrato in azione e aspetta di affrontare Choso per passare alla fase decisiva. Dopotutto lui stesso rivela di non essere più interessato al Culling Game, usato unicamente per portare tutti i fattori necessari alla fusione in dei luoghi circoscritti, le colonie. La cosa peggiore è tuttavia il motivo per cui Kenjaku sta agendo in questo modo: il puro divertimento di scoprire come appaia un nuovo tipo di Spirito Maledetto.

Per finire ricordiamo che Akutami ha rivelato chi sono i personaggi più forti della serie, e vi lasciamo ai segreti dietro la produzione del manga.