Jujutsu Kaisen 205: l'asso nella manica di uno stregone di grado speciale

Nei capitoli più recenti di Jujutsu Kaisen Kenjaku ha svelato le sue vere intenzioni. Il Culling Game è nato per uno scopo ben preciso, e mentre i concorrenti, tra cui gli stessi Yugi e Megumi continuano ad essere ignari dei piani dell’organizzatore, ad intralciare quest’ultimo interviene un abile Stregone di grado speciale.

Kenjaku intende sfruttare l’immortale Tengen per dare vita ad un nuovo tipo di spiriti maledetti, e per raggiungerlo nella Tomba del Corridoio Stellare ha dovuto fronteggiare Choso. Nonostante il coraggio dimostrato dal guardiano, le sue abilità sono state insufficienti per solo sperare di rallentare Kenjaku, ma fortunatamente per Choso è entrata in scena Yuki Tsukumo.

Il capitolo 205 ha fatto luce sulla tecnica maledetta usata da Yuki, tenuta segreta persino ad alcuni dei suoi superiori. Lo stesso antagonista si dimostra incapace di comprendere le abilità della stregona, e dopo aver ricevuto diversi colpi, è proprio Yuki a spiegare rapidamente le sue capacità. Chiamata Star Rage la sua tecnica permette a Yuki di gestire una massa virtuale, così grande da superare qualsiasi cosa all’interno e all’esterno delle altre tecniche maledette.

Un potere estremamente interessante, considerate anche le possibili sorprese legate alla gravità di Kenjaku. Cosa ne pensate della tecnica di Yuki? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo agli ultimi dati relativi agli incassi del film Jujutsu Kaisen 0.