Jujutsu Kaisen 211 e il colpo di scena che coinvolge Fushiguro: cosa succede?

Ormai il Gioco di Sterminio in atto in Jujutsu Kaisen ha già portato via diverse vite. Civili e stregoni stanno morendo a profusione durante questa fase del manga di Gege Akutami, che non risparmia nessun colpo. L'obiettivo però rimane il fermare questa situazione e soprattutto salvare Tsumiki, la sorella di Megumi Fushiguro.

Le cose però non sono andate per il verso giusto, come visto in Jujutsu Kaisen 211. Il capitolo del manga, pubblicato di recente su Manga Plus, ha visto il tempo scorrere in avanti, a dopo la battaglia tra Yuki Tsukumo e Kenjaku. Il nuovo trio con Yuji, Megumi e Hana incontra Maki, che spiega tutta la situazione e si offre di portare Tsumiki, la sorella di Megumi, nella colonia, così da poterla liberare grazie a una regola appena aggiunta.

Il Gioco di Sterminio però non lascia scampo a nessuno. Una volta entrata nella colonia, da sola, Tsumiki si presenta a tutti ma Megumi le passa immediatamente i punti così da poterle permettere di lasciare il gioco. Tuttavia, Tsumiki chiede di aggiungere una nuova regola che permetta ai giocatori del Gioco di Sterminio di potersi muovere tra le colonie del Giappone. Ciò lascia tutti sbigottiti e in quel momento Megumi capisce che di fronte non ha la sorella.

Nel finale del capitolo di Jujutsu Kaisen, Tsumiki sorride in maniera beffarda e anche un po' malvagia, rivelando che sotto c'è qualcosa di più. Di chi si tratta? C'è un'entità che ha preso possesso del corpo della sorella di Fushiguro oppure è sempre stata così? Questa e altre risposte arriveranno nel prossimo capitolo, mentre Jujutsu Kaisen si avvicina alla fine.