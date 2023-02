Jujutsu Kaisen 212: l'autore aveva già preannunciato quel colpo di scena?

Jujutsu Kaisen è oggi uno dei manga più importanti di Weekly Shonen Jump, la popolare rivista settimanale di casa Shueisha al cui interno sono serializzati titoli come My Hero Academia e ONE PIECE. Il gioiellino di Gege Akutami, tuttavia, è attualmente uno dei pilastri del magazine.

Non c'è affatto da stupirsi se Jujutsu Kaisen sia il manga più venduto di tutto il 2022, un risultato incredibile visto che ha abbondantemente superato ONE PIECE in numeri di copie distribuite lo scorso anno. Ad ogni modo, tra le nostre pagine vi abbiamo già segnalato i contenuti del capitolo 211 che rivelano un incredibile colpo di scena che verrà chiarito con l'uscita di questa settimana: Sukuna prenderà il controllo di Megumi.

L'intera community è rimasta sbalordita dall'ultimo evento, tuttavia l'autore in più illustrazioni, come potete notare in un paio di queste allegate in calce alla notizia, aveva già contrapposto i due personaggi. In alcune di queste rappresentazioni si vede proprio Sukuna tenere sotto scacco Fushiguro, proprio come se quest'ultimo gli appartenesse. Che il sensei avesse realizzato appositamente queste tavole per anticipare i lettori sul futuro senza spoilerarlo?

