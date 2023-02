Jujutsu Kaisen 212 spoiler clamorosi: la mossa di Sukuna!

Continua a vendere bene Jujutsu Kaisen, il manga di Gege Akutami in corso dal 2018 su Weekly Shonen Jump e che ormai, dopo l'anime prodotto da MAPPA, si è consolidato al top, diventando in fretta uno dei più famosi della rivista e dell'intero mondo fumettistico giapponese. Se le cose vanno bene per l'autore, non vale lo stesso per i protagonisti.

Il colpo di scena della sorella di Megumi ha portato il caos a Tokyo 1. La colonia di Jujutsu Kaisen che era tornata scenario di questa fase di guerra ha visto l'arrivo di un nuovo sfidante, che ha preso il possesso del corpo di Tsumiki. Ma le cose non finiscono qui, come si vede negli spoiler di Jujutsu Kaisen 212. Lo stregone ancora sconosciuto vola via ed è pronto a combattere, con Megumi e gli altri pronti a seguirlo.

Le cose però non vanno per il verso giusto perché si palesa un nuovo disturbatore: Ryomen Sukuna, il demoniaco personaggio nascosto nel corpo di Yuji. Il protagonista diventa vittima dello scambio di Sukuna, pattuito diversi anni fa, con cui prende il controllo del protagonista. In fretta e furia, mette KO Hana senza ucciderla, a causa del patto con Yuji, e poi si strappa un dito. Dopodiché, subito si avventa verso Megumi e gli fa ingoiare il suo dito.

In questo modo, Sukuna ha rubato il corpo di Megumi, abbandonando quello di Yuji. Adesso il protagonista è tornato normale, senza più la maledizione dentro di sé, ma con tanta disperazione. E cosa farà adesso il terribile Sukuna? Jujutsu Kaisen è appena diventato ancora più imprevedibile.