Jujutsu Kaisen 212: la svolta del Culling Game, ecco chi è realmente Tsumiki

Yuji e tutto il gruppo di protagonisti di Jujutsu Kaisen hanno rischiato le proprie vite all’interno del Culling Game per sperare di riuscire a salvare la sorella di Megumi, Tsumiki Fushiguro. In realtà, però, la ragazza si è rivelata alquanto instabile, sancendo con una sua importante decisione, l’inizio di una nuova e pericolosa fase del torneo.

Il devastante colpo di scena del capitolo 212, ovvero l’appropriazione del corpo di Megumi da parte di Sukuna, che in parte era stata già anticipata dall’autore Akutami diverso tempo fa, è stato preceduto da un’altra rivelazione, piuttosto sconcertante. Nelle tavole iniziali del capitolo, Megumi incontra sua sorella maggiore donandole i punti accumulati per potersi liberare della partecipazione al torneo.

Tuttavia, Tsumiki, non esita ad aggiungere una regola diversa: permettere ai giocatori di uscire ed entrare liberamente dai confini delle diverse colonie coinvolte. Una decisione folle, che suscita dubbi in Megumi. Il ragazzo, chiedendo “chi sei?” alla sorella, scopre una terribile verità. Tsumiki è la reincarnazione di Yorozu, uno dei demoni più potenti del passato, e che, dopo 1000 anni, intende affrontare un altro potente demone: Sukuna.

Per ora non si molto su Yorozu, eccezion fatta per alcuni elementi di design apparsi nel capitolo, come le ali d’insetto sulla schiena di Tsumiki e quindi la possibilità di volare. Voi cosa vi aspettate da questo nuovo antagonista? Ditecelo lasciando un commento qui sotto. Per concludere, vi lasciamo a maggiori dettagli sul malefico piano di Sukuna.