Jujutsu Kaisen 213: un piano ben riuscito, la nuova forza di Sukuna

Gege Akutami ha deciso di introdurre uno dei colpi di scena più devastanti all’interno di Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori e Megumi Fushiguro hanno sfruttato tutte le loro abilità per sopravvivere al Culling Game organizzato da Kenjaku per avere abbastanza punti da salvare Tsumiki, per poi ritrovarsi senza certezze e di fronte ad una nuova minaccia.

Il vero antagonista della situazione si è infatti rivelato proprio Sukuna, il Re demone, che sin dall’inizio ha stravolto la vita del giovane Yuji, sperando che un giorno sarebbe stato in grado di prendere il controllo di Megumi Fushiguro, abilissimo stregone per la sua età. Infine, nel capitolo 212 del manga, il demone sembra essere riuscito nel suo intento, cogliendo tutti di sorpresa, sebbene, analizzando alcune sequenze e artwork pubblicati in passato, Akutami avesse già fatto trapelare qualche segnale in passato.

Nelle prime tavole del capitolo 213, disponibile sul sito e sull’applicazione MangaPlus, appare chiaro il motivo per cui Sukuna volesse impossessarsi di Megumi. Infatti, il demone si dimostra da subito incredibilmente potente in un corpo in grado di contenere tutta la sua forza. Nonostante avesse programmato di distruggere l’anima di Megumi facendogli mangiare una delle sue dita, Sukuna decide di fare la sua mossa, dando un solo, rapido, assaggio del livello di potenza, e pericolosità raggiunto sfruttando la tecnica maledetta di Fushiguro ed evocando un’enorme versione di Nue che in un istante travolge la città con dei fulmini.

Infine, ricordiamo che Akutami si è personalmente scusato per gli errori apparsi nel manga, e vi lasciamo al punto sulla situazione di Yuji e sui suoi poteri.