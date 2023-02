Jujutsu Kaisen 213: sviluppi inattesi complicano il salvataggio di Gojo

In seguito all’ultimo stravolgimento di trama inserito nel capitolo 212 di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami sembra aver in serbo altri colpi di scena devastanti. Il Culling Game fa ormai da sfondo a diverse realtà che potrebbero aver cambiato per sempre la vita di Yuji e compromesso pesantemente la possibilità di salvare Satoru Gojo.

Sukuna, il Re Demone, è finalmente riuscito nel suo intento: prendere il controllo del corpo di Megumi Fushiguro e abbandonare l’organismo di Yuji Itadori, che sembrava limitare in qualche modo le sue potenzialità. Inoltre, la sorella di Megumi, Tsumiki, si è rivelata in realtà la reincarnazione di un demone deciso a fronteggiare proprio Sukuna, e ha scelto di rendere più interessante il Culling Game aggiungendo una regola per far spostare più facilmente i concorrenti tra una colonia e l’altra.

In questa confusione, generale che avrà sicuramente delle pesanti conseguenze nel percorso di Yuji, i protagonisti sono riusciti a trovare lo Spirito Maledetto Angel, componente fondamentale nel piano per poter liberare Gojo dal Regno della Prigione. Tuttavia, nel capitolo 213 il personaggio di Hana Kurusu, la quale ha un contratto con Angel stesso, viene mostrata mentre rischia di venire brutalmente uccisa da Sukuna.

Nelle tavole finali del capitolo, Hana tenta di liberare Megumi dal controllo di Sukuna, solo per finire sotto un attacco potenzialmente letale del demone, evento che renderebbe sicuramente molto più complicato il salvataggio di Gojo. Come pensate che si evolverà la situazione? Aspettiamo le vostre ipotesi nei commenti.

Per finire, ecco una splendida figure dedicata a Yuji realizzata da Megahouse, e vi lasciamo alla situazione di Yuji e del suo potere maledetto senza Sukuna.